30.10.2020 (18:59)

В Подмосковье с разведчиками ЗВО проведены занятия по тактической стрельбе и штурму зданий

В Московской области с разведчиками Таманской мотострелковой дивизии гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа (ЗВО) проведены занятия по тактической стрельбе из-за укрытий и штурму зданий боевыми тройками с поддержкой снайперских пар.

Специальная ударно-тактическая группа произвела штурм здания, уничтожила условного противника и освободила «заложников» с применением дымов и различных средств имитации. Штурм военнослужащие проводили в составе боевых троек с прикрытием тыла. Группы внутри зданий прикрывали снайперские пары по периметру захваченных зданий.

В ходе занятия по тактической стрельбе военнослужащие вели огонь из автоматов АК-74М, снайперских винтовок СВД, пистолетов Ярыгина и пулеметов Калашникова из укрытий.

В занятиях приняли участия около 120 военнослужащих отдельного разведывательного батальона Таманской мотострелковой дивизии танкового объединения ЗВО.



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