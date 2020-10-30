30.10.2020 (18:15)
В Ленобласти военные инженеры ЗВО взяли штурмом заминированное здание с условными террористами внутри
Военнослужащие инженерно-саперного соединения общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО), дислоцированной в Ленинградской области, тренировались штурмовать условно заминированное здание с находящимися внутри террористами и заложниками.
В ходе выполнения учебной задачи военнослужащие саперного отделения проделали проход в минно-взрывных заграждениях условного противника, установленных на подходах к зданию и прикрыли огнем штурмовое подразделение, продвигающееся к указанному объекту. Специалисты ликвидировали «растяжки» с минами МОН-50, расположенные на входе и в дверных проемах помещений.
После ликвидации «террористов» инженеры осуществили поиск и деактивацию замаскированных самодельных взрывных устройств и заняли круговую оборону на крыше здания.
В ходе тренировки военнослужащие продемонстрировали высокое профессиональное мастерство в выполнении минно-розыскных мероприятий на незнакомой местности и в сложной обстановке.
Военнослужащие инженерно-саперного полка ЗВО ежедневно осуществляют разминирование взрывоопасных предметов и снарядов времен Великой Отечественной войны, найденных на территории Санкт-Петербурга и Ленинградкой области.