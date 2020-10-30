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30.10.2020 (18:15)

В Ленобласти военные инженеры ЗВО взяли штурмом заминированное здание с условными террористами внутри

Военнослужащие инженерно-саперного соединения общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО), дислоцированной в Ленинградской области, тренировались штурмовать условно заминированное здание с находящимися внутри террористами и заложниками.

В ходе выполнения учебной задачи военнослужащие саперного отделения проделали проход в минно-взрывных заграждениях условного противника, установленных на подходах к зданию и прикрыли огнем штурмовое подразделение, продвигающееся к указанному объекту. Специалисты ликвидировали «растяжки» с минами МОН-50, расположенные на входе и в дверных проемах помещений.

После ликвидации «террористов» инженеры осуществили поиск и деактивацию замаскированных самодельных взрывных устройств и заняли круговую оборону на крыше здания.

В ходе тренировки военнослужащие продемонстрировали высокое профессиональное мастерство в выполнении минно-розыскных мероприятий на незнакомой местности и в сложной обстановке.

Военнослужащие инженерно-саперного полка ЗВО ежедневно осуществляют разминирование взрывоопасных предметов и снарядов времен Великой Отечественной войны, найденных на территории Санкт-Петербурга и Ленинградкой области.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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