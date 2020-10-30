30.10.2020 (18:17)

Российские военные медики мобильного многопрофильного госпиталя ЗВО, развернутого в Цхинвале, начали прием первых пациентов

Российские военные медики начали прием первых пациентов и проведение лечебно-диагностических мероприятий в мобильном многопрофильном госпитале Западного военного округа (ЗВО), развернутом в Цхинвале (Южная Осетия).

В настоящее время более 20 граждан, обратившихся за помощью к военным врачам, проходят необходимое обследование, сдают анализ на наличие COVID-19 и будут находиться под постоянным наблюдением квалифицированных медицинских специалистов госпиталя, в распоряжении которых имеется все необходимое современное медицинское оборудование — аппараты искусственной вентиляции легких, УЗИ, мониторы интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографические аппараты, анализаторы крови и ПЦР лаборатория.

Справочно:

Ранее личный состав мобильного многопрофильного госпиталя одного из соединений ЗВО, совершив марш на штатной технике из подмосковного Алабина протяженностью около 2 тыс. километров, прибыл в Цхинвал.

22 октября по решению Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Российской Федерации Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу поставил задачу по оперативному развертыванию многофункционального мобильного госпиталя в Южной Осетии для оказания помощи населению республики в лечении новой коронавирусной инфекции.

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