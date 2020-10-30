Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

30.10.2020 (18:14)

В Подмосковье гранатометчики ЗВО уничтожили танки условного противника из засады

На полигоне Алабино в Подмосковье с гранатометчиками Таманской мотострелковой дивизии гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа (ЗВО) в рамках тактико-специального учения прошли боевые стрельбы с применением гранатометов РПГ-7 и АГС-17

Военнослужащие закончили теоретический, подготовительный курс по ведению огня из ручного противотанкового гранатомета РПГ-7 и приступили к практическим занятиям на войсковом стрельбище. Мишени, имитирующие тяжело бронированную технику, находились на подвижной платформе и двигались вдоль направления стрельбы, что осложняло задачу гранатометчикам. Огневые позиции военнослужащих были замаскированы под лесной завал для отработки действий в засаде.

Точными выстрелами под башню и в кормовую часть танков гранатометные расчеты уничтожили свыше 80 единиц тяжелой техники условного противника.

Также военнослужащие отработали огонь по наступающей живой силе условного противника из автоматических гранатометов на станке АГС-17 «Пламя» на расстоянии 1,3 тыс. метров до цели.

Всего к тактико-специальному учению привлекались более 200 военнослужащих, было задействовано около 60 единиц вооружения и военной техники Таманской мотострелковой дивизии ЗВО.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
Российские военнослужащие в Приднестровье сдали контрольную проверку за 2020 учебный год
В Оперативной группе российских войск в Приднестровье проводятся мероприятия по предупреждению заболеваемости военнослужащих
В Подмосковье военнослужащие ЗВО окажут помощь подшефным ветеранам, находящимся на самоизоляции
Военнослужащие ЗВО с начала осеннего призыва провели спецобработку более 150 тыс. кв. метров военкоматов на территории пяти регионов России

Метки:
Западный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false