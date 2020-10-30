30.10.2020 (18:14)
В Подмосковье гранатометчики ЗВО уничтожили танки условного противника из засады
На полигоне Алабино в Подмосковье с гранатометчиками Таманской мотострелковой дивизии гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа (ЗВО) в рамках тактико-специального учения прошли боевые стрельбы с применением гранатометов РПГ-7 и АГС-17
Военнослужащие закончили теоретический, подготовительный курс по ведению огня из ручного противотанкового гранатомета РПГ-7 и приступили к практическим занятиям на войсковом стрельбище. Мишени, имитирующие тяжело бронированную технику, находились на подвижной платформе и двигались вдоль направления стрельбы, что осложняло задачу гранатометчикам. Огневые позиции военнослужащих были замаскированы под лесной завал для отработки действий в засаде.
Точными выстрелами под башню и в кормовую часть танков гранатометные расчеты уничтожили свыше 80 единиц тяжелой техники условного противника.
Также военнослужащие отработали огонь по наступающей живой силе условного противника из автоматических гранатометов на станке АГС-17 «Пламя» на расстоянии 1,3 тыс. метров до цели.
Всего к тактико-специальному учению привлекались более 200 военнослужащих, было задействовано около 60 единиц вооружения и военной техники Таманской мотострелковой дивизии ЗВО.