30.10.2020 (18:07)

Психологи Вооруженных Сил приняли участие в III Съезде психологов силовых структур

В режиме видео-конференц-связи состоялся III Съезд психологов силовых структур, в котором приняли участие представители психологических служб Минобороны, МЧС, МВД, ФСИН, ФТС России, Следственного комитета РФ и др.

В ходе мероприятия прозвучали приветственные слова заместителя Министра обороны Российской Федерации – начальника Главного военно-политического управления Вооруженных Сил РФ генерал-полковника Андрея Картаполова, заместителя министра МЧС России генерал-лейтенанта Николая Гречушкина, директора ЦЭПП МЧС России Юлии Шойгу и руководителя Департамента психологической работы Минобороны России Валентины Барабанщиковой.

На съезде были рассмотрены вопросы нормативно-правового регулирования деятельности специалистов психологических служб силовых ведомств, затронуты аспекты психологического просвещения как инструмента формирования мировоззрения современного человека.

За последние годы съезд укрепился в статусе открытой площадки для обмена передовым опытом, решения фундаментальных проблем психологической практики и определения направлений развития психологических служб не только в области психологического сопровождения личного состава, но и в части профессионального совершенствования подготовки специалистов-психологов.

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