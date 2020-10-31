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31.10.2020 (00:30)

Слушатели Военной академии Генерального штаба ВС РФ ознакомились с организацией боевого дежурства в 15-й армии ВКС (ОсН)

Группа слушателей Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации посетила 15-ю армию Воздушно-космических сил в подмосковном Краснознаменске, где начальник штаба объединения генерал-майор Анатолий Нестечук ознакомил их с предназначением, решаемыми задачами и оперативными возможностями объединения особого назначения космических войск ВКС по ведению обеспечивающих действий войск (сил).

В ходе занятия слушатели ознакомились со спецификой работы Центра управления армии, составом и состоянием дежурных сил и средств, а также работой должностных лиц по анализу и оценке военно-политической и военно-стратегической обстановки на текущие сутки.

Специалисты Главного испытательного космического центра имени Г.С. Титова продемонстрировали слушателям Военной академии Генштаба ВС РФ порядок и особенности управления орбитальной группировкой космических аппаратов российской глобальной навигационной спутниковой системы, а также рассказали о перспективах развития системы ГЛОНАСС.

В составе группы слушателей, посетивших 15-ю армию Воздушно-космических сил особого назначения, присутствовали заместитель главнокомандующего ВМФ вице-адмирал Владимир Касатонов, заместитель командующего войсками ВВО генерал-лейтенант Михаил Носулев, заместитель командующего войсками ЦВО генерал-лейтенант Евгений Поплавский и другие.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Космические войска , Военная академия , Военное образование , Воздушно-космические силы (ВКС)
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