30.10.2020 (17:25)

Российские военнослужащие в Приднестровье сдали контрольную проверку за 2020 учебный год

Военнослужащие Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) сдали контрольную проверку за 2020 учебный год.

К сдаче итоговых занятий, в ходе которых оценили уровень боевой подготовки военнослужащих и их готовность к выполнению задач по предназначению, было привлечено 100% личного состава ОГРВ ПРММ.

Военнослужащие сдавали нормативы по таким предметам боевой подготовки, как огневая, тактическая, физическая, инженерная, радиационная, химическая и биологическая защита и др. По итогам контрольных занятий 100% военнослужащих ОГРВ ПРРМ продемонстрировали высокий уровень боевой подготовки и получили положительные оценки.

Финалом боевой подготовки мотострелкового батальона стало батальонное тактическое учение с боевой стрельбой батальонной тактической группы, которая получила оценку «хорошо». Одним из критериев для оценки действий личного состава в ходе боевой стрельбы являлось огневое поражение целей, которое военнослужащие выполнили на отлично.

Контрольная проверка за 2020 учебный год проводилась в соответствии с планом боевой подготовки войск Западного военного округа.

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