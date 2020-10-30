Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

30.10.2020 (17:21)

В Оперативной группе российских войск в Приднестровье проводятся мероприятия по предупреждению заболеваемости военнослужащих

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) медики военного госпиталя из Тирасполя проводят ряд дополнительных мероприятий, направленных на предупреждение заболеваемости личного состава.

В целях раннего выявления военнослужащих с признаками заболеваний органов дыхания и других инфекционных заболеваний суточный наряд ежедневно осуществляет термометрию на контрольно-пропускных пунктах прибывающих лиц.

В расположениях военнослужащих ежедневно контролируется и поддерживается оптимальная температура. В период отсутствия личного состава в казармах проводится обработка поверхностей и предметов общего пользования с помощью дезинфицирующих растворов.

В столовых организована выдача витаминов и противовирусных средств. В медицинских пунктах и военном госпитале создан запас лекарственных и дезинфекционных средств.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
В Подмосковье военнослужащие ЗВО окажут помощь подшефным ветеранам, находящимся на самоизоляции
Военнослужащие ЗВО с начала осеннего призыва провели спецобработку более 150 тыс. кв. метров военкоматов на территории пяти регионов России
Российские военнослужащие в Приднестровье провели показное занятие по противодействию терроризму
С российскими военнослужащими в Приднестровье проведено занятие по переводу техники на зимний режим эксплуатации

Метки:
Западный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false