30.10.2020 (17:21)
В Оперативной группе российских войск в Приднестровье проводятся мероприятия по предупреждению заболеваемости военнослужащих
В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) медики военного госпиталя из Тирасполя проводят ряд дополнительных мероприятий, направленных на предупреждение заболеваемости личного состава.
В целях раннего выявления военнослужащих с признаками заболеваний органов дыхания и других инфекционных заболеваний суточный наряд ежедневно осуществляет термометрию на контрольно-пропускных пунктах прибывающих лиц.
В расположениях военнослужащих ежедневно контролируется и поддерживается оптимальная температура. В период отсутствия личного состава в казармах проводится обработка поверхностей и предметов общего пользования с помощью дезинфицирующих растворов.
В столовых организована выдача витаминов и противовирусных средств. В медицинских пунктах и военном госпитале создан запас лекарственных и дезинфекционных средств.