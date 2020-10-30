30.10.2020 (17:21)

В Оперативной группе российских войск в Приднестровье проводятся мероприятия по предупреждению заболеваемости военнослужащих

В Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) медики военного госпиталя из Тирасполя проводят ряд дополнительных мероприятий, направленных на предупреждение заболеваемости личного состава.

В целях раннего выявления военнослужащих с признаками заболеваний органов дыхания и других инфекционных заболеваний суточный наряд ежедневно осуществляет термометрию на контрольно-пропускных пунктах прибывающих лиц.

В расположениях военнослужащих ежедневно контролируется и поддерживается оптимальная температура. В период отсутствия личного состава в казармах проводится обработка поверхностей и предметов общего пользования с помощью дезинфицирующих растворов.

В столовых организована выдача витаминов и противовирусных средств. В медицинских пунктах и военном госпитале создан запас лекарственных и дезинфекционных средств.

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