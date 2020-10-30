30.10.2020 (17:05)

Экипажи армейской авиации Ленинградской армии ВВС и ПВО уничтожили позиции условного противника

Вертолетчики армейской авиации Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа (ЗВО) в ходе летно-тактического учения нанесли удары по позициям условного противника.

Экипажи бригады армейской авиации совершили перелеты с аэродрома в Псковской области на полигон Лужский (Ленинградская область), где выполнили учебно-боевую задачу по уничтожению техники и живой силы наступающего противника.

Полет в заданный район осуществлялся как в составе звеньев, так и одиночно на малой высоте до 50 м с выполнением подскока для атаки целей на высоту 300 м с углом тангажа до 15 градусов. После набора высоты вертолёты выполнили пологое пикирование с отворотом от целей в сторону, снова уходя на малую высоту.

В качестве авиационных средств поражения применялись неуправляемые авиационные ракеты С-8КА, авиационная автоматическая 30-мм пушка ГШ-30, противотанковые управляемые ракеты с радиокомандной системой управления «Атака». Для создания ложных целей для средств противовоздушной обороны использовались тепловые ловушки, выпускаемые с помощью бортовых комплексов обороны воздушного судна.

В розыгрыше тактического эпизода приняли участие экипажи транспортно-боевых вертолетов круглосуточного применения Ми-35М, ударных Ми-28 и разведывательно-ударных Ка-52.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице