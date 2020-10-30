30.10.2020 (16:48)

В сирийском Тартусе состоялось торжественное открытие бюста выдающегося русского флотоводца адмирала Фёдора Ушакова

Сегодня, в День 324-й годовщины основания российского регулярного флота, в пункте базирования ВМФ России Тартус (Сирия) состоялось открытие бюста выдающегося российского флотоводца Фёдора Ушакова, который был доставлен из России большим десантным кораблем Черноморского флота «Саратов».

Ранее бюст адмирала Ушакова был передан Главному командованию Военно-Морского Флота комитетом по вопросам законности, правопорядка и безопасности администрации Санкт-Петербурга и руководителями проекта «Аллея Российской Славы». Главком принял решение установить бюст перед входом в храм Святого праведного воина Феодора Ушакова на территории пункта материально-технического обеспечения ВМФ России в Тартусе.

Право открытия бюста было предоставлено заместителю командующего группировкой войск (сил) Российской Федерации в Сирийской Арабской Республике по военно-политической работе капитану 1 ранга Андрею Палию, временно исполняющему обязанности командира оперативного командования в дальней оперативной зоне капитану 1 ранга Павлу Просекову, начальнику пункта базирования Тартус капитану 1 ранга Михаилу Титову.

Под развивающимся российским триколором и Андреевским флагом военнослужащие группировки войск (сил) в САР, а также представители судоремонтного завода в Тартусе возложили цветы к памятнику и отдали почести великому русскому флотоводцу, который является примером славы и победоносных традиций российского флота. Затем православный священник провел молебен и освятил памятник.

Как отметил главнокомандующий ВМФ, установка бюста нашего великого адмирала Федора Федоровича Ушакова, славный путь которого известен не только в нашей стране, но и во всем мире, вызывает в сердцах моряков чувство гордости за принадлежность к Российскому Военно-Морскому Флоту и вдохновляет их на выполнение воинского долга под Андреевским флагом.

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