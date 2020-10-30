30.10.2020 (16:20)

В учебном центре ВДВ в Омске к вводу в эксплуатацию готовятся новые объекты социальной инфраструктуры, жилищно-казарменного фонда и учебно-материальной базы

Командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков в рамках рабочей поездки в 242-й учебный центр (подготовки младших специалистов Воздушно-десантных войск) проверил организацию капитального строительства объектов учебного центра, ознакомился с объемами и сроками завершения работ.

«Завершено строительство общежития для семей военнослужащих. К новому году планируем вручить ключи семьям военнослужащих учебного центра», — отметил генерал-полковник Андрей Сердюков.

Он также добавил, что, помимо этого, развивается учебно-материальная техническая база. К концу года будет введен в эксплуатацию многофункциональный комплекс воздушно-десантной подготовки и объекты парковой зоны.

«Кроме того, на следующий год запланировано дальнейшее развитие инфраструктуры. В марте 2021 года планируем ввести в эксплуатацию спортивный комплекс 242-го учебного центра», — сообщил командующий ВДВ.

В завершение рабочей поездки генерал-полковник Андрей Сердюков поставил задачи личному составу учебного центра, главной из которых он определил качественную подготовку младших специалистов для Воздушно-десантных войск.

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