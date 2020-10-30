30.10.2020 (15:50)

Командующий ВДВ проинспектировал 242-й учебный центр подготовки младших специалистов

Командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков проинспектировал учебный центр (подготовки младших специалистов Воздушно-десантных войск) в Омске. Он проверил организацию учебного процесса, объекты капитального строительства социальной инфраструктуры, жилищно-казарменного фонда и объектов учебно-материальной базы на полигоне учебного центра «Светлый».

Кроме того, командующий поздравил личный состав учебного центра с 60-летием его образования, отмеченным в сентябре текущего года, вручил награды наиболее отличившимся военнослужащим и проверил организацию капитального строительства объектов учебного центра, где ознакомился с объемами и сроками завершения работ.

Выступая перед личным составом, генерал-полковник Андрей Сердюков отметил, что за 60-летнюю историю учебный центр подготовил более 350 тысяч младших специалистов различных специальностей и зарекомендовал себя достойной школой по их подготовке для Воздушно-десантных войск

«Выпускники учебного центра с честью и профессионализмом выполняли свой пофессиональный долг в Афганистане, Северо-Кавказском регионе, операции по принуждению Грузии к миру, внося тем самым весомый вклад в повышение боевой мощи Вооруженных Сил и обеспечение безопасности России. Сегодня выпускники центра занимают достойное место в соединениях и воинских частях Воздушно-десантных войск, на деле доказывая, что они настоящие профессионалы военного дела, готовые в любой момент эффективно выполнить все поставленные задачи», - подчеркнул командующий Воздушно-десантными войсками.

«242-й учебный центр – это особая учебная часть в составе Воздушно-десантных войск, которая готовит младших специалистов для всех наших соединений, – сообщил командующий Воздушно-десантными войсками. – Целью поездки является проверка организации учебного процесса и обустройства личного состава. На сегодняшний день учебный центр постоянно развивается, обеспечение учебного центра позволяет организовать качественную подготовку специалистов».

«Особенностью сегодняшнего дня является тот факт, что техника в ВДВ сегодня поступает сложная, требующая более глубоких знаний,переподготовки и войска более чем на 70 % комплектуются военнослужащими по контракту, поэтому мы планируем готовить на базе центра специалистов, расширив спектр военно-учетных специальностей. Если сегодня мы готовим более 2,5 тыс. специалистов по 11 специальностям в год, то в следующем году у нас в планах подготовить более 3 тыс. младших специалистов для Воздушно-десантных войск по 25 воинским специальностям. Для этого мы уточняем учебный процесс, оснащение учебно-материальной базой, объектами жилищно-казарменного фонда и полигона, а также всеми видами положенного довольствия и всестороннего обеспечения», - подчеркнул генерал-полковник Андрей Сердюков.

По завершении своей рабочей поездки командующий Воздушно-десантными войсками уточнил задачи командованию учебного центра и пожелал дальнейших успехов в подготовке младших специалистов для Воздушно-десантных войск.



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