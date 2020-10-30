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30.10.2020 (15:40)

Военнослужащие ЦВО в Новосибирске отразили нападение условного НВФ и предотвратили захват авиационной техники

Военнослужащие подразделения антитеррора отдельного вертолетного полка Центрального военного округа (ЦВО), базирующегося в Новосибирской области, отразили нападение условного незаконного вооруженного формирования (НВФ) и предотвратили захват авиационной техники.

По замыслу антитеррористического учения, условный противник предпринял попытки проникновения на территорию военного аэродрома сразу с нескольких направлений с целью захвата авиационной техники. Группы антитеррора были подняты по тревоге и выдвинулись в район проникновения террористов. Под прикрытием бронеавтомобилей военнослужащие осуществили блокирование и уничтожение условного НВФ, захватив командира бандгруппы.

В рамках учения подразделения антитеррора вместе с пожарными командами вертолетного полка отработали вопросы совместных действий при возможном возникновении взрыва и пожара на территории военного аэродрома, в составе групп антитеррора произвели эвакуацию условно раненых военнослужащих, а также выполнили инженерную разведку местности на предмет наличия взрывных устройств.

Для создания реальной обстановки на учении использовались средства имитации дыма, холостые боеприпасы и взрывпакеты.

В мероприятии принимали участие более 200 военнослужащих, было задействовано около 10 единиц военной техники.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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