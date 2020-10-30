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30.10.2020 (15:15)

Более 200 сотрудников военного комиссариата Саратовской области приняли участие во Всеармейском правовом диктанте

Более 200 сотрудников военных комиссариатов Саратовской области приняли участие во Всеармейском правовом диктанте.

Диктант проводился на 19 площадках региона с учетом соблюдения санитарно-эпидемиологических требований. К мероприятию были привлечены офицеры и гражданский персонал.

В ходе подготовки к диктанту в военных комиссариатах были обновлены уголки правовых знаний, оборудованы выставки юридической литературы, проведены информирования гражданского персонала и организованы консультации по правовым вопросам.

Итоги обработки результатов диктанта членами рабочей группы показали, что все его участники имеют твердые правовые знания.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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