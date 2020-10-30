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30.10.2020 (15:05)

Специалисты сводного медицинского отряда Минобороны России провели рабочую встречу с губернатором Курганской области

Специалисты сводного медицинского отряда Минобороны России провели рабочую встречу с губернатором Курганской области. На встрече были определены лечебные учреждения Кургана и Шадринска, где в первую очередь необходима помощь военных медиков, а также формы взаимодействия с органами исполнительной власти на местах.

Бригада военных медиков также ознакомилась с работой ковидных госпиталей региона, развернутых на базе курганских больниц. Губернатор поблагодарил специалистов за поддержку и обсудил с ними направления работы, которая позволит повысить качество организации медицинской помощи жителям области. Военные медики поделятся с курганскими коллегами опытом работы в сложных ситуациях и борьбе с COVID-19, а также сами будут лечить пациентов.

Сводная врачебно-сестринская бригада специалистов Минобороны России состоит из военнослужащих, имеющих опыт диагностики и лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. В ее составе военные специалисты реаниматологи, пульмонологи, анестезиологи и др.

Ранее по обращению главы Минздрава РФ Михаила Мурашко Министром обороны Российской Федерации генералом армии Сергей Шойгу было отдано указание об оказании помощи Курганской области в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Медицина
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