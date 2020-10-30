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30.10.2020 (14:25)

Миротворцы шквальным огнём из БТР-82АМ защитили блокпост от диверсантов на учении под Самарой

Миротворцы Центрального военного округа шквальным огнем из бронетранспортеров БТР-82АМ защитили блокпост от диверсантов на учении в Самарской области.

Практические действия проходили на Рощинском полигоне. По замыслу учения миротворцы вклинились между противоборствующими сторонами и создали 3-километровую буферную зону с несколькими контрольно-пропускными пунктами. Для недопущения провокаций военнослужащим нужно было непрерывно проводить воздушную и наземную разведку местности, в том числе и с применением беспилотников дальнего действия «Орлан-10». Внезапная атака условными диверсантами была осуществлена рано утром. Начались активные действия с движения в сторону блокпоста пикапа с самодельной бронёй, начиненным взрывчаткой. Автомобиль был выведен из строя массированным огнём из гранатометов РПГ-7В и АГС-17, пулеметов «Печенег» и автоматов АК-74.

В учении приняли участие более 500 военнослужащих, было задействовано около 40 единиц вооружения и военной техники.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ
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