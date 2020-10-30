30.10.2020 (14:15)

Военнослужащие мобильного соединения войск РХБ защиты написали Всеармейский правовой диктант

Военнослужащие мобильного соединения войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты, дислоцированного в Саратовской области, приняли участие во Всеармейском правовом диктанте.

На специально оборудованных для диктанта площадках свои знания проверили более 400 военнослужащих соединения. Кроме того, с участниками мероприятия были проведены групповые и индивидуальные консультации по правовым вопросам.

Основная цель Всеармейского правового диктанта заключалась в получении объективной информации об уровне правовой грамотности личного состава соединения.

По результатам диктанта военнослужащие показали хороший уровень правовых знаний, а комиссия соединения разработала предложения по повышению правовой грамотности личного состава.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице