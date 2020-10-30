30.10.2020 (14:15)
Военнослужащие мобильного соединения войск РХБ защиты написали Всеармейский правовой диктант
Военнослужащие мобильного соединения войск радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты, дислоцированного в Саратовской области, приняли участие во Всеармейском правовом диктанте.
На специально оборудованных для диктанта площадках свои знания проверили более 400 военнослужащих соединения. Кроме того, с участниками мероприятия были проведены групповые и индивидуальные консультации по правовым вопросам.
Основная цель Всеармейского правового диктанта заключалась в получении объективной информации об уровне правовой грамотности личного состава соединения.
По результатам диктанта военнослужащие показали хороший уровень правовых знаний, а комиссия соединения разработала предложения по повышению правовой грамотности личного состава.
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