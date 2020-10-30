30.10.2020 (13:55)
Офицеры управления штаба ЮВО показали высокие результаты в ходе контрольной проверки по физической подготовке
Офицеры управления штаба Южного военного округа (ЮВО) сдали контрольную проверку по физической подготовке. Военнослужащие сдавали нормативы по трем видам физических нагрузок: на силу, быстроту и выносливость.
На контрольную проверку выносились упражнения в зависимости от возрастной категории. Упражнения на силу по выбору сдающего заключалось в подтягивании на перекладине, подъеме переворотом на перекладине, сгибании и разгибании рук в упоре лежа, либо толчке двух гирь весом по 24 кг каждая. Быстрота проверялась на дистанциях в 60 и 100 метров, а также в челночном беге 10х10 метров. Кроме того, офицеры проверили свою выносливость кроссом на дистанциях в 1000 и 3000 метров.
Результаты проверки показали высокий уровень подготовленности офицеров управления, что в значительной степени явилось результатом качественной организации занятий по физической подготовке с военнослужащими.