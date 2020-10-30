30.10.2020 (13:44)

Морские пехотинцы Северного флота сдали экзамены по боевой подготовке за летний период обучения

В бригаде морской пехоты Северного флота прошли контрольные занятия по боевой подготовке за летний период обучения. В них было задействовано более 1500 военнослужащих и более 100 единиц вооружения и военной техники: БТР-82А, многоцелевых гусеничных легкобронированных транспортеров-тягачей МТЛБ, самоходных гаубиц «Гвоздика» и двухзвенных гусеничных снегоболотоходов «Алеут», а также армейских грузовиков повышенной проходимости «Урал» и КамАЗ.

В ходе контрольных занятий морские пехотинцы продемонстрировали теоретические знания и практические навыки по различным предметам боевой подготовки: огневой, физической, инженерной, строевой, тактико-специальной и РХБЗ. Также «чёрные береты» отработали тактику ведения боя в условиях Крайнего Севера и Арктики и вождение боевой техники в сложных условиях Кольского Заполярья.

На полигонах военнослужащие выполнили различные нормативы по боевой подготовке. Водители и механики-водители показали высокие результаты по вождению по маршруту оборудованным искусственными и естественными препятствиями, такими как противотанковый ров, колейный мост, минно-взрывное заграждение, участок маневрирования подъемы и спуски с разными углами наклона.

Личный состав батальонов морской пехоты и наводчики боевых машин провели стрельбы из гранатометов АГС-17, РПГ-7, крупнокалиберных пулеметов, снайперских винтовок и вооружений БТР-82А по мишеням, имитирующим технику и живую силу противника.

По результатам итоговой проверки три подразделения бригады морской пехоты подтвердили почетное звание «ударное». Ими стали десантно-штурмовая и разведывательная рота, а также рота морской пехоты.

Контрольные занятия проводились под руководством временно исполняющего обязанности командира отдельной бригады морской пехоты подполковника Романа Федорова.

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