30.10.2020 (13:47)

В 2020 году экипажами надводных кораблей Балтийского флота выполнено более 400 боевых упражнений

30 октября в России отмечается День основания Российского флота. В этот день в 1696 году Боярской думой был принят «приговор» о начале строительства флота – «Морским судам быть». В Военно-Морском Флоте эта дата отмечается как профессиональный праздник – День моряка-надводника.

Моряки-надводники Балтийского флота встречают свой профессиональный праздник с хорошими показателями в боевой учебе. Экипажами кораблей флота в этом году выполнено 430 боевых упражнений, в том числе – ракетные, артиллерийские и торпедные стрельбы, минные постановки, глубинные бомбометания, противоминные упражнения. За это время кораблями сдано более 120 курсовых задач в морских полигонах Балтийского моря. Корабельными соединениями и тактическими группами флота проведено более 30 тактических учений различного уровня. Наплаванность надводных сил Балтийского флота с начала года составила более 2200 суток. В общей сложности, надводные корабли и суда обеспечения прошли свыше 180 тысяч морских миль. Подготовлены ударные, тральные и десантные корабельные тактические группы.

В ближайшее время корабельный состав Балтийского флота пополнится очередным носителем ракетного комплекса «Калибр-НК» – новым малым ракетным кораблём «Одинцово».

Надводные корабли и суда обеспечения Балтийского флота продолжают выполнять задачи в дальних океанских походах в составе постоянного оперативного соединения кораблей ВМФ в Средиземном море. В этом году моряки-балтийцы совершили свыше 15 неофициальных визитов и деловых заходов в порты иностранных государств.

В настоящее время выполняют задачи в зонах ответственности 6 боевых кораблей и судов обеспечения флота, среди которых корветы «Бойкий», «Стойкий» и «Стерегущий», судно связи «Фёдор Головин», танкер «Кола» и спасательный буксир СБ-123. На днях, после выполнения задач четырёхмесячного дальнего похода в Кронштадт вернулся учебный корабль Балтийского флота «Смольный».

Моряки Балтийского флота достойно выполняют возложенные на них обязанности, совершенствуют профессиональное мастерство и морскую выучку, добросовестно выполняют свой воинский долг, с честью несут нелегкую службу по защите государственных интересов России и обеспечению ее безопасности. За спешное решение задач дальних походов, заслуги в укреплении обороноспособности страны, морскую выучку, поддержание высокой боевой готовности и отвагу более 100 моряков-балтийцев награждены различными государственными и ведомственными наградами.

Традиционно в этот день на кораблях Балтийского флота состоялись торжественные построения личного состава и подъем Андреевских флагов и флагов расцвечивания, митинги, чествование лучших специалистов боевых частей.

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