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30.10.2020 (13:36)

Более 1,5 тыс. военнослужащих 15-й армии ВКС ОсН стали участниками Всеармейского правового диктанта

Более 1,5 тыс. военнослужащих и специалистов гражданского персонала соединений и воинских частей 15-й армии Воздушно-космических сил особого назначения (ОсН) приняли участие во Всеармейском правовом диктанте. Мероприятие прошло под руководством заместителя Министра обороны России – начальника Главного военного-политического управления Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-полковника Андрея Картаполова в формате видео-конференц-связи на 32 площадках объединения.

Цель диктанта — проверка и повышение правовых знаний и юридической грамотности личного состава. На написание диктанта отводилось 30 минут. За это время участники должны были ответить на 25 вопросов на знание Уголовного кодекса Российской федерации, уставов Вооруженных Сил, положений Конституции РФ и норм Международного гуманитарного права.

Всеармейский правовой диктант был организован в условиях строгого соблюдения необходимых противоэпидемических мер с проведением термометрии бесконтактным способом, соблюдением социальной дистанции при рассадке участников и использованием средств индивидуальной защиты.

Группа информационного обеспечения Воздушно-космических сил
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Метки:
ВВС , Воздушно-космические силы (ВКС)
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