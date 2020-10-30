30.10.2020 (13:22)

Юнармейцы приняли участие в Международном молодежном патриотическом онлайн-форуме «Наследие»

Более 150 человек приняли участие в международном патриотическом форуме «Наследие», который прошел в Подмосковье. В связи с введенными мерами по противодействию новой коронавирусной инфекции форум прошел в онлайн-режиме.

«Форум «Наследие» представляет собой уникальную площадку для эффективного взаимодействия профессионалов, экспертов, активистов в сфере патриотического воспитания. Он включает теоретическую и практическую образовательную программу для развития детей и молодежи, а также помогает появляться новым формам обучения и воспитания», – рассказал начальник штаба регионального отделения ВВПОД «Юнармия» Московской области Александр Легков.

Он уточнил, что в этом году форум собрал представителей Белоруссии, Казахстана, Киргизии, также в дискуссиях и практикумах поучаствовали патриотические организации Саратовской и Московской областей.

«Число неравнодушных к истории своей страны зашкаливает, и это нормально! Мы живем в этой стране, мы ее любим, мы хотим, чтобы каждый житель нашей необъятной Родины помнил о том, какой ценой досталась нашему народу Победа в Великой Отечественной войне.

Хочется отметить, что проведение форума в онлайн-режиме позволяет расширить географию мероприятия, но отнимает уникальную возможность живого общения. Отдельные слова благодарности всем спикерам, которые подготовили свои выступления и постарались сделать их интересными и запоминающимися», – рассказал один из участников форума.

Также в рамках форума состоялся круглый стол с представителями военно-патриотических клубов региона и городов-побратимов города Волоколамск. Здесь участники обсудили вопросы усовершенствования программы развития в сфере патриотического воспитания, развитие международных и межрегиональных взаимоотношений, а также проекты для совместного сотрудничества.

В этом году организатором мероприятия выступила администрация Волоколамского городского округа при поддержке Главного управления социальных коммуникаций Московской области.

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