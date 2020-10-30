30.10.2020 (13:12)

Более 100 педагогов-психологов довузовских организаций Минобороны России приняли участие в сборе по обмену опытом

Более 100 педагогов-психологов общеобразовательных организаций Минобороны России в режиме видеоконференции приняли участие в ежегодном сборе по обмену опытом работы с суворовцами, нахимовцами и кадетами, проведенном Департаментом психологической работы Министерства обороны Российской Федерации на базе Главного управления кадров МО РФ.

Открывая сбор, начальник ГУК Минобороны России генерал-полковник Виктор Горемыкин отметил первостепенное значение воспитания молодого поколения как залога благополучия и стабильности нашей страны.

В своем приветственном слове к участникам сбора руководитель Департамента психологической работы МО РФ доктор психологических наук Валентина Барабанщикова обозначила первостепенные задачи специалистов-психологов в воспитании будущих защитников Родины.

Особое внимание было уделено вопросам профориентационной работы с обучающимися, их подготовки к осознанному выбору военной профессии, формированию необходимых военно-профессиональных качеств и навыков. Специалисты-психологи поделились опытом проведения мониторинга профессионального определения воспитанников, а также ключевыми методами работы.

Ведущие специалисты и преподаватели Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова, Военного университета МО РФ, факультета психологии Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова осветили проблемные явления в детской среде, применение инновационных трансформационных игр в работе с детьми, проблему адаптации и другие актуальные вопросы.

По итогам мероприятия психологи смогут ознакомится с опытом коллег в сформированном сборнике материалов сбора.

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