30.10.2020 (12:53)
Подразделения морской пехоты Каспийской флотилии подтвердили почетное наименование «ударное»
На полигоне Аданак в Дагестане подразделения морской пехоты Каспийской флотилии завершили сдачу итоговой проверки за 2020 учебный год.
Все военнослужащие сдали зачеты по тактической, инженерной, медицинской подготовкам, вождению боевых машин, стрельбе из стрелкового оружия и вооружения бронетранспортёров БТР-82А.
На полигоне морские пехотинцы преодолели полосу препятствий, отработали новые тактические приёмы ведения боя на различных участках местности, продемонстрировали практическую подготовку в условиях современного боя, а также выполнили боевую стрельбу по сложным мишенным позициям, имитирующим живую силу и укрепленные огневые точки противника.
Для обеспечения объективного контроля действий подразделений морской пехоты были задействованы расчёты комплексов с беспилотными летательными аппаратами «Орлан-10».
Статус «ударных» присваивается приказом Министра обороны Российской Федерации наиболее боеспособным мотострелковым, танковым, воздушно-десантным и десантно-штурмовым подразделениям, а также подразделениям морской пехоты.
Всего на занятия привлекались более 500 военнослужащих подразделений морской пехоты Каспийской флотилии, было задействовано около 100 единиц военной техники.