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30.10.2020 (12:15)

Более 20 подразделений 49-й армии ЮВО подтвердили почетное наименование «ударное»

Более 20 подразделений 49-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) подтвердили почетное наименование «ударное». Динамика роста претендующих подразделений на почетное звание по сравнению с 2019 годом увеличилась в 1,5 раза.

К проверкам были привлечены роты и батальоны мотострелковых, танковых и артиллерийских подразделений, сохранившие в зимнем периоде обучения право претендовать на звание «ударного».

В ходе работы комиссии военнослужащие ЮВО сдали экзамены по тактической подготовке, вождению боевых машин, стрельбе из стрелкового оружия, вооружения боевых машин пехоты и танков с ходу по неподвижным и движущимся целям. Кроме того, каждое подразделение прошло испытания по основным предметам боевой подготовки, в том числе инженерной, медицинской, а также по защите от оружия массового поражения.

По результатам проверки подразделений, представленных к присвоению наименования «ударное», комиссией Минобороны России будет принято решение на соответствие подразделений установленным требованиям.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ
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