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30.10.2020 (12:30)

Пожарные расчеты соединений и воинских частей ЮВО провели масштабную тренировку по тушению природных очагов возгорания

На территории соединений и воинских частей Южного военного округа (ЮВО) личный состав пожарных расчетов отработал навыки в тушении природных очагов возгорания с применением специальной и военной техники.

В целях совершенствования навыков военнослужащих в тушении огня, на специально оборудованных площадках были сооружены макеты лесной местности. Отсчет времени на ликвидацию пожара начинался от момента подачи команды руководителем занятия.

Ключевой задачей тренировки являлась проверка навыков расчетов в применении штатной пожарной техники и экипировке в специальные огнеупорные костюмы в соответствии с установленными временными нормативами.

Военнослужащие получили практику в применении ручных средств пожаротушения, а также пожарных автоцистерн на базе автомобилей КАМАЗ и Урал.

В практических занятиях приняли участие более 1,5 тыс. военнослужащих, задействовано около 400 единиц военной и специальной техники, применялись современные средства пожаротушения, в т.ч. автоцистерны АЦ-6-40 на базе вездехода КамАЗ, поступившие в объединение ЮВО в прошлом году.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Южный военный округ , Пожарная безопасность
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