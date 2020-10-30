30.10.2020 (12:22)

В Алтайском крае расчеты «Бук-М2» отразили авиационный удар условного противника

Военнослужащие зенитного ракетного соединения Центрального военного округа, дислоцированного в Алтайском крае, отработали отражение воздушной атаки на военные объекты с помощью зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Бук-М2» в ходе учения.

По замыслу учения, противник спланировал уничтожение полевых заправочных пунктов и пунктов управления подразделениями материально-технического обеспечения ударом авиации. Для прикрытия воздушного пространства были направлены расчеты ЗРК «Бук-М2». По прибытии в назначенный район экипажи выполнили развертывание зенитных ракетных комплексов. Расчеты обнаружили многочисленные высокоманевренные объекты на различных высотах и произвели их уничтожение электронными пусками.

Кроме того, военнослужащие выполнили инженерное оборудование позиций и их маскировку, а также отработали комплекс нормативов по обслуживанию техники.

В учениях было задействовано более 300 военнослужащих и около 30 единиц военной техники.

41-я ОА Центрального военного округа дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской областей, Алтайского края, а также Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска ПВО, РХБЗ и связи.

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