30.10.2020 (12:01)

Подразделения тяжелых огнеметов «Солнцепек» выжгли колонну техники условного противника во время учения в Сибири

Военнослужащие соединения радиационной химической и биологической защиты 41-й общевойсковой армии (ОА) Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированного в Алтайском крае, отработали уничтожение колонны техники условного противника из тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек».

По замыслу учения, личному составу соединения РХБ защиты поступила учебно-боевая задача по уничтожению колонны техники условного противника, движущейся в направлении командного пункта и складов материальных средств.

Подразделения тяжелых огнеметных систем совершили 30-километровый марш по лесистой местности в район выполнения задачи и заняли огневые позиции, после чего поразили учебные цели.

Для маскировки позиций была применена термодымовая аппаратура ТДА-3, которая позволила создать сплошную аэрозольную завесу и поддерживать режим защиты от средств воздушной разведки.

Разведку целей и контроль их поражения обеспечили расчёты беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10».

Кроме того, в ходе учения военнослужащие отработали задачи по специальной обработке местности и военной техники от воздействия зараженных веществ.

В учении было задействовано более 500 военнослужащих и 20 единиц военной и специальной техники.

41-я ОА Центрального военного округа дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской, Иркутской областей, Алтайского края и Республики Тыва. В ее состав входят мотострелковые, артиллерийские соединения, войска ПВО, РХБЗ и связи.

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