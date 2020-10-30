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30.10.2020 (10:42)

В армейском корпусе Балтийского флота более 1500 единиц техники подготовлены к зимнему режиму эксплуатации

В армейском корпусе Балтийского флота продолжается перевод вооружения и военной техники (ВВТ) на зимний режим эксплуатации. На данный момент более 1,5 тысяч единиц колёсной и гусеничной техники подготовлены к эксплуатации в зимних условиях.

В соответствии с единым планом проводятся все виды регламентного обслуживания бронетанковой и автомобильной техники. На каждой военно-транспортной единице проводится около 50 регламентных операций с использованием различных смазок, масел и технических жидкостей. На зимний режим эксплуатации предстоит перевести ещё около 1000 единиц вооружения и военной техники армейского корпуса.

За летний период обучения с водительским составом армейского корпуса Балтийского флота проведено более 1000 занятий по вождению боевых машин и автомобильной техники.

Отдел информационного обеспечения Балтийского региона (г. Калининград)
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Метки:
МТО , Балтийский флот
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