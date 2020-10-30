30.10.2020 (10:45)

Военный комиссариат Республики Хакасия проводит активную работу по увековечиванию памяти воинов-сибиряков

Сотрудники военного комиссариата Республики Хакасия проводят активную работу по увековечиванию памяти воинов-сибиряков, участников Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

Благодаря активному взаимодействию с поисковыми отрядами России и Белоруссии, за последние годы в Хакасии были торжественно перезахоронены останки десяти красноармейцев, призванных из региона.

Одним из важных направлений поисковой работы военкомата являются мероприятия по розыску неврученных боевых наград фронтовикам в годы войны. За последние время родным погибших воинов в торжественной обстановке было передано на памятное хранение 9 удостоверений к неврученным наградам.

При активном участии членов всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» по всей республике благоустраиваются воинские захоронения и устанавливаются мемориальные знаки. Кроме этого, совместно с органами исполнительной власти и местного самоуправления муниципальных образований военным комиссариатом Республики Хакасия завершена работа по паспортизации памятников и мемориальных комплексов, стел и участков воинских захоронений.

Для информационного наполнения мемориального комплекса Главного храма Вооруженных Сил России были обобщены, систематизированы, и переведены в цифровой формат данные более 70 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 гг, призванных из Хакасской автономной области (архивные данные, фотографии и письма с фронта).

За годы Великой Отечественной войны из Хакасской автономной области по мобилизации было призвано – 69 421 человек, 15 208 человек – пропало без вести, 12 486 – погибло, 2 908 – умерло от ран и болезней, 218 – погибло в плену.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице