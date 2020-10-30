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30.10.2020 (10:28)

Командующий Северным флотом поздравил подчинённых с 324-й годовщиной ВМФ России и Днём моряка-надводника

Сегодня, в 324-ю годовщину со дня зарождения Военно-Морского Флота России, который отмечается как День моряка-надводника, командующий Краснознамённым ордена Ушакова Северным флотом вице-адмирал Александр Моисеев поздравил экипажи надводных кораблей и судов обеспечения с профессиональным праздником.

Командующий отметил, что надводные силы Северного флота успешно выполняют поставленные задачи в условиях любой сложности от Северного Ледовитого океана до южных морей. В этом году арктическая группировка под флагом заместителя командующего Северным флотом совершила свой девятый и самый продолжительный поход по всей трассе Северного морского пути от Баренцева до Берингова моря.

Вице-адмирал Александр Моисеев подчеркнул роль моряков, выполняющих задачи дальних походов. Так, сегодня в акватории Средиземного моря продолжает действовать отряд кораблей и судов обеспечения, возглавляемый большим противолодочным кораблем «Вице-адмирал Кулаков». Еще один отряд, возглавляемый большим противолодочным кораблем «Североморск», находится в Северной Атлантике.

В 2020 году моряки-надводники Северного флота представили флот в Главном военно-морском параде в Кронштадте, успешно выполнили сотни боевых упражнений, ракетных, торпедных и артиллерийских стрельб, минных постановок, а также противолодочных задач. В ходе масштабных учений ВМФ России «Океанский шит» экипажи надводных кораблей Северного флота продемонстрировали высокую военно-морскую выучку и мастерское владение вверенной техникой и грозным современным оружием.

Вице-адмирал Александр Моисеев пожелал подчинённым крепкого флотского здоровья, мирного неба, благополучия и дальнейших успехов в работе и службе на благо Российского флота.

Пресс-служба Северного флота
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Метки:
Северный флот , Праздники
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