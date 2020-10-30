30.10.2020 (09:45)

Призывники Новосибирской области отправляются в войска с соблюдением карантинных требований

Более 200 призывников со сборного пункта Новосибирской области отправились сегодня на военную службу в воинские части Вооруженных Сил России.

Работа с призывниками на сборном пункте проводится с соблюдением санитарных и противоэпидемических требований. У будущих новобранцев в обязательном порядке проводится термометрия тела, производится обработка рук дезинфицирующими растворами, соблюдается масочный режим. Перед отправкой в войска молодые люди прошли обязательное тестирование на наличие новой коронавирусной инфекции COVID-19. На все время пути следования к месту прохождения службы новобранцы обеспечиваются расходными материалами: масками, дезинфицирующими растворами.

Перед приемом новобранцев на сборном пункте специалисты РХБ защиты провели санитарную обработку помещений, а также транспорта для отправки призывников к местам службы.

Проходить военную службу по призыву новобранцы будут преимущественно в войсках Министерства обороны РФ, из них более половины будут распределены в соединения и воинские части Центрального военного округа.

Всего с территории Сибирского федерального округа этой осенью для прохождения военной службы по призыву в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации будут отправлены около 10 000 человек.

Осенний призыв стартовал 1 октября и завершится 31 декабря текущего года.

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