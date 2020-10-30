30.10.2020 (09:13)

Воинские части ЦВО готовы к приему молодого пополнения

В войсках Центрального военного округа подразделения готовы к приему пополнения. Для молодых военнослужащих выделены отдельные помещения казарменного фонда, имеющие отдельный вход и выход.

На протяжении двух недель они будут проживать отдельно от своих подразделений, не контактируя с другими военнослужащими.

Для новобранцев подготовлены отдельные казармы, где будут проживать со своими командирами, забиравшими их со сборных пунктов. Там они будут изучать общевоинские уставы и знакомиться со спецификой учебно-боевых задач подразделения.

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