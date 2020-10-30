30.10.2020 (08:48)
Дежурные силы ПВО Новороссийской ВМБ Черноморского флота провели учение
Дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) Новороссийской военно-морской базы (НВМБ) Черноморского флота (ЧФ) провели учение по прикрытию пункта базирования кораблей от массированного авиаудара условного противника.
Тренировка проведена в соответствии с планом боевой подготовки Черноморского флота на кораблях, находящихся на боевом дежурстве по ПВО.
По замыслу учения, по команде территориального центра управления ЧФ средства ПВО на дежурных кораблях НВМБ были приведены в боевую готовность в связи с приближением к зоне ответственности флотского объединения авиагруппы условного противника.
В ходе тренировки расчёты ПВО кораблей НВМБ взяли на сопровождение и уничтожили воздушные цели условного противника зенитным ракетным оружием, предназначенным для противовоздушной обороны кораблей от всех средств воздушного нападения.
Цели были имитированы электронным способом системами управления вооружением кораблей и условно уничтожены до совершения захода самолётов на боевой курс.