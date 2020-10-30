30.10.2020 (08:48)

Дежурные силы ПВО Новороссийской ВМБ Черноморского флота провели учение

Дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) Новороссийской военно-морской базы (НВМБ) Черноморского флота (ЧФ) провели учение по прикрытию пункта базирования кораблей от массированного авиаудара условного противника.

Тренировка проведена в соответствии с планом боевой подготовки Черноморского флота на кораблях, находящихся на боевом дежурстве по ПВО.

По замыслу учения, по команде территориального центра управления ЧФ средства ПВО на дежурных кораблях НВМБ были приведены в боевую готовность в связи с приближением к зоне ответственности флотского объединения авиагруппы условного противника.

В ходе тренировки расчёты ПВО кораблей НВМБ взяли на сопровождение и уничтожили воздушные цели условного противника зенитным ракетным оружием, предназначенным для противовоздушной обороны кораблей от всех средств воздушного нападения.

Цели были имитированы электронным способом системами управления вооружением кораблей и условно уничтожены до совершения захода самолётов на боевой курс.

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