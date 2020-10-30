30.10.2020 (08:40)

На Черноморском флоте почтили память моряков, погибших 29 октября 1955 года на линкоре «Новороссийск»

На Черноморском флоте прошли мемориальные мероприятия в связи с 65-й годовщиной гибели в Севастопольской бухте линкора «Новороссийск» 29 октября 1955 года.

В траурных мероприятиях принял участие командующий Черноморским флотом вице-адмирал Игорь Осипов, представители исполнительной и законодательной властей Севастополя, духовенства, а также ветераны и моряки корабельных соединений, которые возложили цветы к мемориальной доске на Госпитальной стенке, напротив которой произошла трагедия, затем на Братском кладбище на Северной стороне Севастополя у мемориала «Родина – сыновьям» прошел митинг-реквием.

В сопровождении роты почетного караула и военного оркестра к скульптуре Скорбящего матроса были возложены венки и цветы, участники митинга почтили память экипажа линкора, самоотверженно боровшегося за живучесть своего корабля.

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