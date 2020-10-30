30.10.2020 (08:37)

В Амурского объединения ВВО состоялись комплексные тренировки по антитеррору с отработкой вопросов противодействия беспилотникам

В воинских гарнизонах общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной на территории Амурской области, Еврейской автономии и Хабаровского края, состоялись комплексные тренировки по противодействию терроризму.

Особенностями мероприятия стало привлечение сил радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны для противодействия квадрокоптерам и другим средствам беспилотной авиации (БЛА) промышленного производства. Военнослужащие организовали дежурство и подавление попыток пролета БЛА на закрытую территорию воинских частей и военных городков.

Кроме того, саперы провели тренировки по определению опасности обнаруженных подозрительных предметов с помощью современных приборов-локаторов «Коршун».

В мероприятиях приняли участие около 1 тысячи военнослужащих. Тренировки показали высокую готовность дежурных смен и выучку военнослужащих групп антитеррора.

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