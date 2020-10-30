30.10.2020 (08:36)

В соединениях и воинских частях, дислоцированных в Приамурье, завершилась контрольная проверка за зимний период обучения

В соединениях и воинских частях общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированного на территории Амурской области, Еврейской автономии и Хабаровского края, завершились мероприятия контрольной проверки войск за летний период обучения. В течение месяца несколько комиссий офицеров штаба округа и армии проводили контрольные занятия с военнослужащими по основным предметам обучения. Общее руководство проверкой осуществлял командующий войсками Восточного военного округа Герой России генерал-полковник Геннадий Жидко.

Были оценены уровень боевой выучки, физической подготовки военнослужащих, слаженность подразделений, работа органов управления и их готовность к выполнению задач по предназначению. Проверено состояние вооружения и военной техники, воинской дисциплины и правопорядка, качество организации боевой подготовки, всестороннего обеспечения деятельности войск. Кроме того, командирам была оказана помощь в организации подготовки войск. Особое внимание было уделено проверке выполнения санитарно-эпидемиологических требований и сохранения здоровья военнослужащих во время организации боевой подготовки и повседневной деятельности.

Всего в ходе проверки было проведено несколько десятков командно-штабных тренировок и учений различного уровня. Привлечено к мероприятиям более 10 тысяч военнослужащих объединения, которые показали высокую выучку. Окончательные итоги проверки будут подведены на Военном совете.

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