30.10.2020 (08:33)
Учение по обезвреживанию условных террористов провели военные полицейские ВВО в Забайкалье
В общевойсковом объединении Восточного военного округа, дислоцированного в Забайкальском крае, состоялось специальное учение с военнослужащими подразделений военной полиции по ликвидации группы условных террористов, совершивших попытку нападения на один из военных объектов минобороны.
Военные полицейские отработали порядок действий при получении сигнала тревоги, оперативному выходу в район выполнения учебно-боевой задачи, блокированию «противника».
Помимо этого, кинологи отработали задачи по поиску взрывного устройства, подготовленного «террористами» для подрыва военного объекта.
Подобные учения с различными сценариями позволяют усовершенствовать уровень профессиональной подготовки военных полицейских при выполнении ими задач по предназначению в различных условиях тактической обстановки.