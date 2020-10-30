Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

30.10.2020 (08:33)

Учение по обезвреживанию условных террористов провели военные полицейские ВВО в Забайкалье

В общевойсковом объединении Восточного военного округа, дислоцированного в Забайкальском крае, состоялось специальное учение с военнослужащими подразделений военной полиции по ликвидации группы условных террористов, совершивших попытку нападения на один из военных объектов минобороны.

Военные полицейские отработали порядок действий при получении сигнала тревоги, оперативному выходу в район выполнения учебно-боевой задачи, блокированию «противника».

Помимо этого, кинологи отработали задачи по поиску  взрывного устройства, подготовленного «террористами» для подрыва  военного объекта.

Подобные учения с различными сценариями позволяют усовершенствовать уровень профессиональной подготовки военных полицейских при выполнении ими задач по предназначению в различных условиях тактической обстановки.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Восточный военный округ , Военная полиция
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false