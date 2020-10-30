30.10.2020 (08:23)

Командование ВВО назначило нового военного комиссара Амурской области

Командованием Восточного военного округа назначен новый военный комиссар Амурской области полковник Денис Агеев. Бывший комиссар региона Анатолий Хохлюк покинул должность в связи с выходом на пенсию.

Полковник Денис Агеев имеет большой служебный опыт и необходимые навыки требуемые на новой должности. Он окончил Благовещенское высшее танковое командное училище в 1999 году, общевойсковую академию им. Фрунзе в 2016 году. Проходил службу на различных должностях от командира взвода до начальника штаба отдельной мотострелковой бригады Восточного военного округа. Награждён медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством» и другими ведомственными наградами.

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