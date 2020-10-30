30.10.2020 (08:19)

На учении в Приморском крае молодые летчики истребителей Су-35С, МиГ-31БМ и Су-30СМ ВВО выполнили более 20 пусков ракет «воздух-воздух»

Молодые летчики, выпускники Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков, получившие распределение в авиационные части армии ВВС и ПВО Восточного военного округа, выполнили в небе Приморья первые ракетные пуски по воздушным целям на истребителях-перехватчиках Су-35С, МиГ-31БМ и Су-30СМ.

Учебное применение оружия осуществляется в рамках двухдневного сбора с молодыми лётчиками, проводимого на базе аэродрома Центральная-Угловая под Владивостоком. В интересах экипажей истребителей в районе полигона «Золотая долина» самолет Су-30 последовательно осуществляет сброс святящихся авиационных бомб, которые имитируют воздушные цели условного противника. Огонь по мишеням ведется ракетами «воздух-воздух» с дистанций от 20 до 40 километров. Всего выполнено более 20 пусков.

К выполнению боевых упражнений привлечено 15 экипажей самолётов армии ВВС и ПВО Восточного военного округа.

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