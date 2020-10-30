30.10.2020 (08:16)

На Камчатке моряки-надводники отметили годовой праздник соединения охраны водного района

Личный состав Камчатского соединения кораблей охраны водного района Войск и Сил на северо-востоке России отметил очередную годовщину со дня образования.

По этому случаю в воинской части прошёл торжественный митинг, на котором военных моряков от имени командования объединения поздравил заместитель командующего – начальник штаба Войск и сил на северо-востоке России капитан 1 ранга Михаил Биличенко. Он отметил, что военнослужащие бригады с честью прошли все испытания, выпавшие на их долю в летнем периоде обучения, и выполнили поставленные задачи с оценками не ниже «хорошо».

Капитан 1 ранга Михаил Биличенко вручил лучшим военнослужащим грамоты и ведомственные медали, а также ценные подарки.

Моряки соединения провели в текущем учебном году несколько длительных походов в районах ответственности Тихоокеанского флота – в Беринговом, Охотском, Японском морях. Моряки решали задачи патрулирования в назначенных районах, демонстрации флага Российской Федерации, а также изучали районы плавания в отдаленной от места базирования зоне. Малые противолодочные корабли у побережья Чукотки.

12 октября после длительного выполнения учебно-боевых задач в Тихом океане в пункт постоянного базирования вернулась корабельная противолодочная ударная группа соединения.

Малые противолодочные корабли «Холмск» и МПК-107 за 44 дня похода прошли свыше 7 тысяч морских миль от Южных Курил до Арктических широт Тихого океана. За этот период ими отработаны задачи по поиску подводных лодок условного противника, организация противовоздушной обороны отряда кораблей. Тактической группой выполнено более 40 боевых упражнений.

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