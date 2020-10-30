30.10.2020 (08:13)

В Амурской области отмечается повышенный интерес призывников к военной службе

Военный комиссариат Амурской области отправил первые команды новобранцев в войска Восточного военного округа в рамках осеннего призыва. 30 амурчан пополнят ряды военнослужащих соединения железнодорожных войск и воинской части дальней авиации ВКС, дислоцированные на территории Приамурья.

В военном комиссариате приняты все необходимые санитарно-эпидемиологические меры для сохранения здоровья военнослужащих. Каждый призывник по прибытию на сборный пункт области прошел тест на отсутствие новой коронавирусной инфекции. На территории самого сборного пункта создана система барьеров и постоянного контроля за состоянием здоровья прибывших граждан. Не менее трех раз в день проводится дезинфекция помещений специалистами войск РХБЗ, которые обрабатывают также и весь транспорт. Особое внимание уделяется транспорту воинских частей, на котором убывают команды призывников к местам военной службы.

На сборном пункте призывники были обследованы медицинскими специалистами, после чего были обеспечены установленной формой одежды, согласно вида и рода войск, принадлежностями для личной гигиены, банковской картой для получения денежного довольствия и питанием на путь следование к месту службы.

Исполняющий обязанности военного комиссара области подполковник Дмитрий Кучабский отметил повышенное желание прибывших призывников к военной службе. Так, многие призывники берут академические отпуска и усиленно работают над собой для того чтобы призваться в армию. Например, рядовой Никита Киселев рассказал, что месяц назад он весил около 115 килограммов и медицинские специалисты посоветовали ему похудеть, если он хочет попасть на военную службу. В течение месяца будущий призывник усиленно работал над собой в тренажерном зале и соблюдая сбалансированное питание. В результате несколько дней назад медицинская комиссия зафиксировала вес 95 килограммов, что согласно его индексу массы тела соответствует требованиям для призывника.

Всего из Амурской области спланировано призвать около 800 граждан. Практически все они будут проходить службу на территории Дальнего Востока. Осенний призыв стартовал 1 октября и продлиться до конца года.

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице