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30.10.2020 (08:11)

В Амурском объединении ВВО началось увольнение в запас военнослужащих выслуживших установленные сроки

В соединениях и воинских частях общевойсковой армии Восточного военного округа,  дислоцированных на территории Амурской области, Еврейской автономии и Хабаровского края, началось увольнение в запас и убытие домой  военнослужащих выслуживших установленные сроки. Первыми убыли 17 человек соединения связи.

Для проводов  с военнослужащими был организован торжественный ритуал. В связи с санитарно-эпидемиологическими требованиями, мероприятие состоялось в помещении клуба части с соблюдением социальных дистанций и других требований. Командование поблагодарило военнослужащих за добросовестный труд, а лучших из них отметили почетными грамотами и памятными подарками. После проведения торжественного ритуала прощания с боевым знаменем части, военнослужащие провели фотографирование. Доставка на железнодорожный вокзал была организована воинским транспортом, предварительно прошедшим дезинфекцию.

Билеты для убытия были приобретены заранее. Всем увольняемые военнослужащие обеспечены индивидуальными средствами защиты и дезинфекции на весь маршрут следования - медицинскими масками, перчатками и дезинфицирующими растворами.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Восточный военный округ
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