30.10.2020 (07:47)

Приморское общевойсковое объединение ВВО примет около 2500 военнослужащих по призыву

К приему новобранцев в ходе осенней призывной компании подготовлены соединения и воинские части Приморской общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО). В общей сложности объединение примет около 2500 военнослужащих по призыву.

Под постоянным контролем командования Приморского общевойскового объединения с вновь прибывшими военнослужащими будет проведен курс начальной военной подготовки. В течение месяца с призывниками инструкторы проведут занятия по общевоинским уставам, строевой, инженерной и огневой подготовке. Также с новобранцами планируется проведение комплексных занятий по безопасности военной службы.

В целях недопущения распространения инфекционных заболеваний командование воинских частей и соединений подготовило специальные изолированные казарменные помещения, необходимые медицинские средства, а также запланировало специальные учения по работе медицинских подразделений в условиях строгого противоэпидемического режима. После прибытия новобранцев воинскими эшелонами, они пройдут углубленное медицинское обследование и будут помещены на двухнедельный карантин.

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