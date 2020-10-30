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30.10.2020 (07:47)

Приморское общевойсковое объединение ВВО примет около 2500 военнослужащих по призыву

К приему новобранцев в ходе осенней призывной компании подготовлены соединения и воинские части Приморской общевойсковой армии Восточного военного округа (ВВО). В общей сложности объединение примет около 2500 военнослужащих по призыву.

Под постоянным контролем командования Приморского общевойскового объединения с вновь прибывшими военнослужащими будет проведен курс начальной военной подготовки. В течение месяца с призывниками инструкторы проведут занятия по общевоинским уставам, строевой, инженерной и огневой подготовке. Также с новобранцами планируется проведение комплексных занятий по безопасности военной службы.

В целях недопущения распространения инфекционных заболеваний командование воинских частей и соединений подготовило специальные изолированные казарменные помещения, необходимые медицинские средства, а также запланировало специальные учения по работе медицинских подразделений в условиях строгого противоэпидемического режима. После прибытия новобранцев воинскими эшелонами, они пройдут углубленное медицинское обследование и будут помещены на двухнедельный карантин.

Пресс-служба Восточного военного округа
Метки:
Восточный военный округ , Призывник , Военная служба по призыву , Призыв
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