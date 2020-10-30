30.10.2020 (06:14)

Более 500 призывников осеннего призыва пополнят ряды корпуса ВВО на Сахалине

Более 500 новобранцев пополнят ряды соединений и воинских частей армейского корпуса ВВО в рамках осеннего призыва, особенностью которого стали повышенные противоэпидемиологические меры.

На сборные пункты и воинские части области призывники прибывают на заранее подготовленном и прошедшем дезинфекцию военном транспорте.

Во всех пунктах действуют дополнительные меры эпидемиологической безопасности, в том числе бесконтактная термометрия, соблюдение дистанции между новобранцами, регулярная дезинфекция и дополнительное проветривание помещений.

Кроме того, на сборных пунктах ВВО все новобранцы прошли экспресс-тестирование на наличие коронавирусной инфекции.

По прибытию в воинские части армейского корпуса ВВО, новобранцы отправляются на двухнедельный карантин, для этого оборудованы специальные помещения, которые обеспечены дозаторами с дезинфицирующей жидкостью и бактерицидными лампами. Все военнослужащие молодого пополнения обеспечены необходимыми средствами индивидуальной защиты.

Под контролем медиков три раза в день проводиться термометрия тела военнослужащих с помощью бесконтактных термометров. Также оборудованы места для приёма пищи, куда блюда доставляются напрямую из столовой, тем самым, контакт с остальным личным составом полностью исключён.

На сегодняшний день для прохождения военной службы по призыву в воинские части различных видов и родов войск армейского корпуса ВВО прибыло уже более 100 новобранцев с Сахалинской области и других регионов страны.

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