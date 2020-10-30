30.10.2020 (01:07)

Военно-патриотическому парку культуры и отдыха ВС РФ «Патриот» — шесть лет!

30 октября 2014 года Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу подписал приказ о создании Военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооружённых Сил Российской Федерации «Патриот». А уже в июне 2015 года состоялось открытие парка. Одновременно с этим прошёл первый Международный военно-технический форум «Армия-2020», в торжественной церемонии по этому поводу участвовал Президент России Владимир Путин.

Сегодня можно с уверенностью сказать, что парк стал местом объединения лучших образцов авиации, бронетанковой техники, артиллерии, а также включил в себя уникальные спортивные сооружения и тренажёры, огневой центр и скоростной спуск. Здесь молодёжь познаёт понятие «патриотизм», управляя легендарными боевыми машинами. Подростки могут покататься и полетать на военной технике, пострелять из боевого оружия и испытать себя на полосе препятствий.

Со дня открытия парка построены значимые площадки и объекты такие, как учебно-методический центр «Авангард» и Главный храм Вооружённых Сил РФ, посвящённый Победе советского народа в Великой Отечественной войне.

На объектах парка регулярно проводятся разнообразные мероприятия, его ежедневно посещают жители и гости Москвы, Московской области и других регионов России и стран мира.

На территории общей площадью 5,5 тыс. гектаров открыты для посещения военно-исторический комплекс «Партизанская деревня», Центр военно-тактических игр, Многофункциональный огневой центр, музейный комплекс, Конгрессно-выставочный центр, тренировочный скоростной спуск, зона реконструкции исторических событий и постоянные экспозиции, посвящённые военному конфликту в Сирии, Учебно-методический центр «Авангард». А главным событием этого года стало открытие Главного храма Вооружённых Сил РФ.

Парк «Патриот» продолжает развиваться. Создаются новые экскурсионные и интерактивные программы, реализуются образовательные проекты, одними из ключевых из них в 2020 году, кроме открытия Главного храма ВС РФ, стали форум «Армия-2020», Армейские международные игры-2020, ретро-фестиваль «Моторы войны», фестиваль фейерверков «Ростех» и «100-летие отечественного танкостроения».

Парк «Патриот» ещё очень молод. Ему всему шесть лет. Но можно с гордостью сказать: ему уже шесть лет. Пусть же парк растёт и развивается, процветает ещё многие десятилетия и приносит радость гостям и посетителям.

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