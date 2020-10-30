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30.10.2020 (01:01)

Летчики дальней авиации отработали посадку на условно зараженный аэродром

В Калужской области в авиационном полку дальней авиации прошли плановые полеты авиационных экипажей дальних бомбардировщиков Ту-22м3 с посадкой на условно зараженный аэродром.

Экипажи выполнили нормативы пилотирования на различных высотах, совершили взлеты и посадки в сложных метеоусловиях, посадки по приборам.

Заключительным этапом стала посадка самолета на условно зараженный аэродром, с искусственным задымлением, эвакуация летного состава на санитарном автомобиле.

После остановки двигателей на площадке сбора зараженной техники специалисты РХБ защиты провели специальную обработку летательных аппаратов.

Мероприятие прошло согласно плана боевой  подготовки.

Группа информационного обеспечения Воздушно-космических сил
Метки:
Воздушно-космические силы (ВКС)
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