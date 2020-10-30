30.10.2020 (01:01)

Летчики дальней авиации отработали посадку на условно зараженный аэродром

В Калужской области в авиационном полку дальней авиации прошли плановые полеты авиационных экипажей дальних бомбардировщиков Ту-22м3 с посадкой на условно зараженный аэродром.

Экипажи выполнили нормативы пилотирования на различных высотах, совершили взлеты и посадки в сложных метеоусловиях, посадки по приборам.

Заключительным этапом стала посадка самолета на условно зараженный аэродром, с искусственным задымлением, эвакуация летного состава на санитарном автомобиле.

После остановки двигателей на площадке сбора зараженной техники специалисты РХБ защиты провели специальную обработку летательных аппаратов.

Мероприятие прошло согласно плана боевой подготовки.

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