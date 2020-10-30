30.10.2020 (00:56)

Более 5 000 представителей Тульского гвардейского соединения ВДВ приняли участие во Всеармейском правовом диктанте

Более 5 000 военнослужащих, лиц гражданского персонала и членов их семей Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения приняло участие во Всеармейском правовом диктанте, проходящем сегодня в Вооруженных Силах Российской Федерации.

Написание правового диктанта проходило в пунктах постоянной дислокации воинских частей и подразделений соединения, дислоцированных в Тульской, Московской и Рязанской областях на 12 специально организованных для этого площадках.

Диктант прошел в формате тестирования. Участникам было предложено 25 заданий, в рамках которых им было предложено ответить на все вопросы в течении 30 минут. Результаты диктанта будут подведены позднее.

Основной целью Всеармейского правового диктанта является повышение правовых знаний и юридической грамотности военнослужащих, и который проводится сегодня во всех Вооруженных Силах Российской Федерации под руководством заместителя Министра обороны Российской Федерации - начальника Главного военно-политического управления Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-полковника Андрея Картаполова.

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