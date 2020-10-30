30.10.2020 (00:00)

Главком ВМФ России Адмирал Николай Евменов поздравил военных моряков с Днем моряка-надводника и Днем основания Российского Регулярного Флота

Главком ВМФ России Адмирал Николай Евменов поздравил военных моряков с Днем моряка-надводника . и Днем основания Российского Регулярного Флота.

Соответствующая поздравительная телеграмма направлена в адрес командований Северного, Тихоокеанского, Черноморского, Балтийского флотов и Каспийской флотилии.

В тексте поздравления Главкома ВМФ отмечено: 30 октября в нашей стране отмечается знаменательная дата – День основания Российского Флота – День моряка-надводника. Прошу Вас довести до личного состава, руководителей ветеранских организаций ВМФ текст поздравления:

Уважаемые товарищи! Дорогие Ветераны!

От имени Военного Совета Военно-Морского Флота поздравляю личный состав и ветеранов Военно-Морского Флота с Днем основания регулярного Российского Флота, который отмечается 30 октября и Днем моряка-надводника.

История создания регулярного Российского флота начинается с 1696 года, когда Боярская Дума по настоянию Петра Первого приняла решение: «Морским судам быть». Этот день стал днем рождения Российского Флота. Память народа бережно хранит славу побед на море Петра Первого, Ф.Ф. Ушакова, П.С. Нахимова, героев Корфу, Чесмы, Гангута, Синопа. Благодарные потомки вечно будут помнить великий подвиг краснофлотцев и командиров Великой Отечественной войны, их беззаветную преданность и любовь к Родине, мужество и героизм.

Как отметил в своем поздравлении Адмирал Николай Евменов «Нынешнее поколение моряков-надводников является достойным наследником и продолжателем славных традиций своих героических предшественников. Военные моряки самоотверженно служат своему народу и Отечеству, с достоинством и честью выполняют свой патриотический и воинский долг, мужественно несут свою нелегкую службу по защите национальной безопасности России, ее государственных интересов. Для современного Военно-Морского Флота России нет невыполнимых задач. ВМФ России является океанским и всеширотным Флотом и уверенно чувствует себя в Мировом океане. Сегодня задачи военно-морского присутствия в морской и океанской зонах выполняют около 70 кораблей и судов Военно-Морского Флота России»

Главком ВМФ России Адмирал Николай Евменов особо подчеркнул тот факт, что «военные моряки по своему уровню подготовки способны выполнять задачи любой сложности. Подтверждением этого являются высокая оценка профессионализма, мастерства, морской и боевой выучки военных моряков, экипажей кораблей проявленные в ходе оперативного межфлотского учения «Океанский Щит-2020», стратегического командно-штабного учения «Кавказ-2020», Армейских международных играх-2020 и ряде других крупных мероприятиях боевой и оперативной подготовки. Наплаванность надводных кораблей в текущем году составила около 14 000 ходовых суток».

Поздравляя военных моряков, Адмирал Николай Евменов акцентировал внимание на том, что «ВМФ России является активно развивающимся Флотом. Развернуто и идет строительство кораблей океанской зоны, оснащенных самым современным вооружением, развиваются системы морского оружия, не имеющие аналогов в мире, в ходе реализации программы военного кораблестроения внедряются инновационные решения. Синхронно с активным развитием военного кораблестроения ведется подготовка экипажей кораблей по новым учебным программам».

В этот знаменательный день от всей души желаю Вам, Вашим родным и близким, крепкого флотского здоровья, счастья, благополучия и оптимизма!

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