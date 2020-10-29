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29.10.2020 (22:55)

Новейший автоматизированный машинодром будет оборудован в учебном центре ЗВО в Ленинградский области

В Ленинградской области на полигоне учебного центра подготовки младших специалистов Западного военного округа будет оборудован  автоматизированный машинодром, который позволит повысить качество обучения военнослужащих.

Боевые машины пехоты, танки, бронетранспортеры, легкобронированные тягачи, а также трасса и препятствия автодрома оборудуются видеокамерами, датчиками позиционирования и контроля, соединёнными в единую сеть. Все данные передаются на электронный планшет руководителя занятия, который может видеть в режиме реального времени, как механики-водители выполняют упражнение по преодолению маршрута и препятствий.

Новейший комплекс автоматизации полигонного оборудования обеспечивает автоматизированный контроль и оценку вождения, а также повышает безопасность проведения учебных занятий, укажет совершенные ошибки.

Учебный центр подготовки младших специалистов Западного военного округа проводит обучение механиков-водителей, наводчиков-операторов и командиров боевых машин пехот, танков, бронетранспортеров, легкобронированных тягачей и военнослужащих других специальностей.

Пресс-служба Западного военного округа
Метки:
Западный военный округ
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